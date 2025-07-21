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        Akşehir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:56
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        Akşehir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        İstasyon Mahallesi’nde Murat Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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