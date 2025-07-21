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        Konya'da 'masa' tartışması kavgaya dönüştü; 4 yaralı, 7 gözaltı

        KONYA'dabir restoranda çocukları başka masaya oturunca uyarılan polis memuru M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:55
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        Konya'da 'masa' tartışması kavgaya dönüştü; 4 yaralı, 7 gözaltı
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        KONYA'dabir restoranda çocukları başka masaya oturunca uyarılan polis memuru M.T. (31) ile iş yeri sahipleri arasında kavga çıktı. İki tarafın yakınlarının dahil olduğu kavgada 4 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Polis memuru M.T., eşi R.T., akrabaları Ç.T., O.K., H.K. (43), M.K. ve çocukları restorana gitti. İddiaya göre; M.T.'nin çocukları başka masaya oturunca çalışanlar, gelip uyarıda bulundu. M.T. de iş yeri sahipleriyle konuştu. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya; M.T., eşi R.T., yakınları ile iş yeri sahibi M.E.A. (26), kardeşleri hakim M.A.A. ve Z.H.A., babası A.A. (52) ile çalışanlardan bazıları karıştı.

        7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Kavgada M.T., işletme sahibi M.E.A., kardeşleri M.A.A. ve Z.H.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3 kişi tedavisinin ardından taburcu olurken, Z.H.A.'nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından M.T., yakınları Ç.T., O.K., H.K., M.K. ile iş yeri sahibi M.E.A. ve babası A.A. gözaltına alındı.

        'KALABALIK BİR ŞEKİLDE BANA SALDIRDILAR'

        Polis memuru M.T., ifadesinde, "İş yerinde eşim, çocuklarım ve akrabalarımla oturuyorduk. Çocuklar başka masada oturdukları için garsonlar tarafından kaldırıldı. Sonra mekan yetkilisi ile görüşmeye gittim. Daha sonra mekandan kalkmak istedik. İş yeri sorumluları da kalmamız için ısrar etti. Daha sonra iş yeri sahibi olduğunu düşündüğüm kişi küfürlü konuştu. Bunun üzerine tartıştık ve kavga çıktı. Kavgada kalabalık bir şekilde bana saldırdılar" dedi.

        'EŞİ, KIZ KARDEŞİMİN BOĞAZINA YAPIŞTI'

        İş yeri sahibi M.E.A. ifadesinde, şunları anlattı: "Masa yüzünden M.T. ile annem tartıştı. M.T.'nin eşi R.T., kız kardeşim Z.H.A.'nin boğazına yapıştı. Ben de bunu görüp koşarak yanlarına gittim. Bu sırada M.T. ile aramızda arbede çıktı." 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışı yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Olayla ilgili tarafların karşılıklı şikâyetleri üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında toplanan deliller doğrultusunda taraflar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Olayın meydana geldiği iş yerindeki güvenlik kameralarının arızalı olduğu ve tamire gönderildiği yönündeki beyanlar, düzenlenen tutanakla kayıt altına alınmıştır. Olaya ilişkin kamera kayıtlarının araştırması halen devam etmektedir. Ancak kamuoyunda yer alan 'Kamera kayıtlarının kasıtlı olarak karartıldığı' yönündeki iddialar da ayrıca ayrıntılı biçimde incelenmekte ve soruşturma kapsamında değerlendirilmektedir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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