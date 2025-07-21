Konya'da 'masa' tartışması kavgaya dönüştü; 4 yaralı, 7 gözaltı

KONYA'dabir restoranda çocukları başka masaya oturunca uyarılan polis memuru M.T. (31) ile iş yeri sahipleri arasında kavga çıktı. İki tarafın yakınlarının dahil olduğu kavgada 4 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi Hükümet Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Polis memuru M.T., eşi R.T., akrabaları Ç.T., O.K., H.K. (43), M.K. ve çocukları restorana gitti. İddiaya göre; M.T.'nin çocukları başka masaya oturunca çalışanlar, gelip uyarıda bulundu. M.T. de iş yeri sahipleriyle konuştu. İddiaya göre aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya; M.T., eşi R.T., yakınları ile iş yeri sahibi M.E.A. (26), kardeşleri hakim M.A.A. ve Z.H.A., babası A.A. (52) ile çalışanlardan bazıları karıştı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgada M.T., işletme sahibi M.E.A., kardeşleri M.A.A. ve Z.H.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 3 kişi tedavisinin ardından taburcu olurken, Z.H.A.'nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından M.T., yakınları Ç.T., O.K., H.K., M.K. ile iş yeri sahibi M.E.A. ve babası A.A. gözaltına alındı.