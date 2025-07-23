Konya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangını söndürdü.

Çay Mahallesi Öztürk Sokak'taki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

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