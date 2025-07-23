Konya'dan kısa kısa

Denetimlerde ayrıca, balıkçılara uyulması gereken kurallar hatırlatıldı, avcılığı yapılan balıkların boy sınırları hakkında bilgi verildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ve iş yerleri kontrol edildi.

İnşaat alanını gezen Çakmak, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Salih Zeki Çakıreli'den inşaatın durumu ve yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Günaltay, çocuklara hediyeler verdi.

Günaltay, yaz tatilinde çocuklara yönelik eğitim programlarının düzenlendiği Kur’an kursları, KOMEK kurs merkezleri ve kapalı spor salonunu ziyaret etti, öğretmen ve kurs eğitmenlerinden bilgi aldı.

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