Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'ndan orman yangınında şehit düşenler için başsağlığı mesajı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olanlar için başsağlığı diledi.

Yiğitbaşı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başımız sağ olsun. Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen ve ilimize de sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit düşen 5 orman işçimiz ve 5 AKUT gönüllümüzün acısı yüreğimizi dağladı. Ormanlarımızı korumak uğruna gözlerini kırpmadan gövdelerini siper ederek canlarını feda eden bu yiğit insanları büyük bir minnet ve şükranla anıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Orman Teşkilatımıza ve AKUT camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun."