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        Konya'da çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:08
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        Konya'da çıkan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.

        Yaylacık Mahallesi'nde çıkan yangına ilk müdahale, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin "Gönüllü İtfaiyeci" projesi kapsamından ilçeye tahsis edilen itfaiye tankeriyle yapıldı.

        Söndürülen yangında 2 dekar ekin, 4 dekar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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