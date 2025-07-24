Konya'da çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Yaylacık Mahallesi'nde çıkan yangına ilk müdahale, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin "Gönüllü İtfaiyeci" projesi kapsamından ilçeye tahsis edilen itfaiye tankeriyle yapıldı.
Söndürülen yangında 2 dekar ekin, 4 dekar ormanlık alan zarar gördü.
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