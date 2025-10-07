Habertürk
        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenciler, İsrail'i protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        07.10.2025 - 16:50
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenciler, İsrail'i protesto etti.

        Anıt alanda bir araya gelen ortaokul ve lise öğrencileri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Orman Kavşağı'na kadar yürüdü.

        İlçe Müftüsü Enes Aktaş, burada bir konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından Filistin ve Gazze halkı için dua edildi.

        - Seydişehir'de evde sağlık hizmeti alan hastalar ziyaret

        Seydişehir İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, evde sağlık hizmeti hastaları ziyaret etti.

        Balcı, ilçe merkezindeki evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret ederek yakınlarıyla sohbet etti.

        Hastaların sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Balcı'ya hasta yakınları da evde sağlık hizmetleri hakkında memnuniyetlerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

