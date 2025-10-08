Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mustafa Topbaş (41) idaresindeki 06 BYE 856 plakalı kamyon, Çetmi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti, A.Y. (60) yaralandı.

        Yaralı A.Y, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı

        Benzer Haberler

        Konya'da kamyonet, TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Konya'da kamyonet, TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'da on binler 'sessiz yürüyüş' ile Filistin'e destek oldu
        Konya'da on binler 'sessiz yürüyüş' ile Filistin'e destek oldu
        'Yan bakma' kavgasında vurulan minik Yıldırım'ın son anları ortaya çıktı (2...
        'Yan bakma' kavgasında vurulan minik Yıldırım'ın son anları ortaya çıktı (2...
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa