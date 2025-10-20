Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Karapınar GES'in "kalbi" SCADA Yönetim Merkezi, tasarımıyla dünyanın ilgisini çekiyor

        ABDULLAH DOĞAN - Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) SCADA (Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) Yönetim Merkezi, tasarımıyla ödüllere layık görülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karapınar GES'in "kalbi" SCADA Yönetim Merkezi, tasarımıyla dünyanın ilgisini çekiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) SCADA (Uzaktan Kontrol ve Veri Toplama Sistemi) Yönetim Merkezi, tasarımıyla ödüllere layık görülüyor.

        Kalyon Enerjinin sürdürülebilirlik, teknoloji ve yenilenebilir enerji alanındaki hedeflerini yansıtacak şekilde tasarlanan SCADA Yönetim Merkezi, sembolik mimarisi ve çok işlevli yapısıyla dikkati çekiyor.

        Panellerin ürettiği enerjiyi, invertörleri, hava sıcaklığı, panel eğimi, arıza durumu ve tüm santralin toplam üretimini tek merkezden izlemeyi ve yönetmeyi sağlayan SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Merkezi, "Vaha" konseptiyle tasarlandı.

        SCADA binası, düz ve açık topografyası ile Karapınar bölgesine bir yaşam vahası sunuyor.

        Bina, güneş enerjisi santralinin kontrol, denetleme ve veri toplama süreçlerini yürütmesinin yanı sıra sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve teknolojiyi buluşturan mimari özellikleriyle de öne çıkıyor.

        SCADA binası, konferansların ve bilimsel oturumların düzenlenebileceği, öğrencilerin enerji alanındaki gelişmeleri takip edebileceği bir yapı olarak da hizmet veriyor.

        - Merkezle 20 milyon metrekarelik alan yönetiliyor

        Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, AA muhabirine, Karapınar GES'in kontrol merkezi olan SCADA Binası'nın, santralin işletiminde kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Tesisin hem teknolojik hem de mimari açıdan dünyada örnek gösterilen yapılar arasında yer aldığına işaret eden Ata, "Santralde 3,5 milyon güneş paneli, 30 binin üzerinde güneş takip sistemi var. 300'ün üzerinde de evirici sistemler ile 20 milyon metrekare alana yayılmış çok sayıda sistemler var. Bunların tamamı bu merkezden kontrol ediliyor. Santralin işletilmesi açısından çok kritik öneme sahip bir tesis. Herhangi bir noktada bir arıza oluştuğunda bunu anında ekranlarımızdan görebiliyor ve ekiplerimiz hızla müdahale edebiliyor." diye konuştu.

        Ata, Karapınar GES'in Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki GES'lerinden biri olduğuna dikkati çekerek, SCADA binasının bu vizyona uygun biçimde tasarlandığını anlattı.

        - 10'un üzerinde ulusal ve uluslararası ödül aldı

        Merkezin tasarımının mimari yarışmayla belirlendiğini anımsatan Ata, şunları kaydetti:

        "Buranın yalnızca teknik bir merkez değil, aynı zamanda ikonik bir yapı olmasını istedik. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrencilerin gelip güneşten nasıl elektrik üretildiğini yerinde gözlemleyebileceği, mini konferanslar ve çalıştayların düzenlenebileceği bir alan oluşturduk. Merkezin içinde dijital sanat eserleri, santralin bulunduğu coğrafya ve enerji üretim verilerine göre şekillenen özel gösterimler sunuyor. Ayrıca binanın ortasında yer alan bahçede bölgeye özgü endemik bitkiler yer alıyor. Mimari, çevre ve sürdürülebilirlik kategorilerinde merkez, 10'un üzerinde ulusal ve uluslararası ödül aldı. Son olarak Singapur'daki Dünya Mimarlık Festivali'nde de ödüle layık görüldü. Gerçekten hak ederek alınmış ödüller. Her biri binanın tasarımı, çevreci yaklaşımı ve teknolojik altyapısı sayesinde geldi."

        SCADA Yönetim Merkezi, Türk Serbest Mimarlar Derneğinin "Yapı Ödülü"ne layık görülmüştü. Ayrıca bina, Dezeen Awards 2024'te de "Altyapı ve Ulaşım Projeleri" kategorisinde kısa listeye girmişti.

        Singapur'da gerçekleştirilen WAF Festivali'nde ise enerji ve lojistik kategorisinde "En İyi Yapı" ödülünü almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de yer altı su kaynakları tespit çalışması başladı
        Seydişehir'de yer altı su kaynakları tespit çalışması başladı
        Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yunus Çelik oldu
        Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yunus Çelik oldu
        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Seydişehir'de üniversite öğrencileri, tarihi Homonada yolunda yürüdü
        Seydişehir'de üniversite öğrencileri, tarihi Homonada yolunda yürüdü
        Yunak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Yunak'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Yeşilay Konya, kadın mahalle muhtarlarını ağırladı
        Yeşilay Konya, kadın mahalle muhtarlarını ağırladı