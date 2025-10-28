Yalıhüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde program düzenlendi.
Kaymakam Muhammed Sefa Çelik ile Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Yalıhüyük Anadolu Lisesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
