Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Kulu ve Çumra ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce uyuşturucuyla mücadele operasyonda, çok sayıda sentetik ecza, kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Y.P. (35), E.K. (42), T.P. (22) ve A.T.P'nin (25) ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 776 adet uyuşturucu hap, 300 miligram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar, 6 bin avro ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Toplam 54 adet suç kaydı bulunan 4 şüpheliden E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Çumra ilçesinde ise emniyet ve jandarma ekipleri koordineli şekilde ortak narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

İlçenin iki farklı noktasında narkotik köpeği ile yapılan uygulamada, 123 araç ve 245 kişi kontrol edilirken, bir kişi hakkında işlem yapıldı.