Seydişehir Kaymakamı Kıyıcı, sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçekleştirdi
Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini gerçeğe dönüştürdü.
Seydişehir Merkez İlkokulu 2.sınıf öğrencisi Berat Doğan, sınıf başkanı seçilmesi halinde okula Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı'yı getireceğini söyledi.
Sınıf başkanlığını kazanan Doğan'ın ricasını kırmayan Kıyıcı, öğrencileri ziyaret etti.
Ziyaret Kıyıcı ve öğrencilerin hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
Kaymakam Kıyıcı'ya, İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan eşlik etti.
