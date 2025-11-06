Konya'da "4. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" sürüyor

Konya'da "4. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" devam ediyor.

Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen ve Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı tarafından yürütülen sempozyumun oturumları, Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Bugün ilk olarak, oturum başkanlığını Doç. Dr. Nurlana Mustafayeva'nın yaptığı "Balkanlar'da Göç ve Eğitim" paneli düzenlendi.

Daha sonra, Dr. Öğr. Üyesi Harun Coşkun'un oturum başkanlığını yaptığı "Balkanlar'da Dil, Edebiyat ve Kültür: Karşılaştırmalı Çalışmalar ve Sosyokültürel İncelemeler" paneline geçildi.

Bazı uluslararası ve kentteki üniversitelerin paydaşlığında gerçekleştirilen sempozyum, değerlendirme çalışmasıyla bugün sona erecek.

Sempozyumla, Balkanlar'da Türkçe öğretimi ve Türkoloji faaliyetleri başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında Balkanlar'a yönelik çalışan bilim insanlarının bir araya getirilmesi, kültürel bağlamda ortaya konulan eserler, çalışmalar ve etkileşimlerin tespit edilmesi, yapılan araştırmaların değerlendirilerek kamuoyunun istifadesine sunulması amaçlanıyor.