Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal, göreve başladı
Müdürlükte yapılan devir teslim töreninde eski il müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürüyken Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Arif Topal'a çiçek taktim etti.
Neşeli, Topal'a görevinde başarılar diledi.
Topal ise Neşeli'ye verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
