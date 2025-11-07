Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da 40 yaşındaki Tuğba Manav, hastalığın son evresinde kardeşinden yapılan nakille 16 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliği rahatsızlığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:42 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEHRA MELEK TUĞLU - Konya'da 40 yaşındaki Tuğba Manav, hastalığın son evresinde kardeşinden yapılan nakille 16 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliği rahatsızlığından kurtuldu.

        Bir çocuk annesi Manav'a, 2009'da yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

        Uzun yıllar ilaçla tedavi gören Manav, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyalize başlayacağı sırada doktorların nakil tavsiyesi üzerine ailesiyle görüştü.

        Manav'ın annesinin yanı sıra en küçüğü 32 yaşında olan üç kardeşi de verici olmak için ısrarcı oldu. Aralarında çıkan kısa süreli anlaşmazlık kardeşlerden Osman Öztürk'ün (36) direnmesiyle ve doku uyumuyla son buldu.

        Yapılan tahliller sonrası Öztürk'ten ablasına başarıyla böbrek nakli gerçekleştirildi.

        - "Kardeşlerimin verici olmak için birbirleriyle yarış içine girmeleri beni çok mutlu etti"

        Tuğba Manav, AA muhabirine, doktorlarının hastalığı süresince kendisine destek olduğunu, yol gösterdiğini söyledi.

        Diyalize girmeden direkt nakil fikri ortaya çıkınca çok heyecanlandığını anlatan Manav, şunları kaydetti:

        "Kardeşlerim, annem tüm ailem destek oldu. Hepsi gönüllü olarak, 'Biz vereceğiz.' dedi. Kardeşlerimin verici olmak için birbirleriyle yarış içine girmeleri beni çok mutlu etti. Önce anneme bakıldı, onun yaşı ileri olduğu için kardeşlerim sıraya girdi. Kardeşim Osman'dan nakil yapıldı. Kardeşime bir şey olacak diye çok korktum. Nakil dört gün önce gerçekleşti ve kendimi iyi hissediyorum."

        Kendisinin nakil olduğunu ancak böbrek hastası çok sayıda kişinin bulunduğunu vurgulayan Manav, kadavradan nakiller arttığında hastaların yüzünün güleceğini dile getirdi.

        - Ablasına böbreğini verdiği için morali yüksek

        Ablasını böbreğiyle hayata bağlayan Osman Öztürk ise ablasının sağlığına kavuşmasına vesile olduğu için çok mutlu olduğunu bildirdi.

        Ablası Tuğba'nın nakil sürecinde şanslı olduğunu belirten Öztürk, "Ablama böbrek vermek için bizim kardeşler arasında kavga çıktı. Hepimiz gönüllü olduk. Baskın erkek ben olduğum için ben verdim. Ben de ablam da iyi. Böbreğimi ablama vermiş olmanın moral yüksekliğini de taşıyorum. Bağışçı olma konusunda herkesin duyarlı olmasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

        Hastanenin Genel Cerrah Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Alkan​​​​​​​ da abla kardeşin sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu belirterek, "Ameliyatlarımız başarıyla gerçekleşti. Ameliyat sonrası hastalarda çok az bir iz kalıyor. Verici içinde hayat konforu ve estetik kaygıları ortadan kaldırmış oluyoruz. Aktif olarak böbreğin çalıştığını da gördük." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Konya'da üzerine iskele düşen 2 işçi yaralandı
        Konya'da üzerine iskele düşen 2 işçi yaralandı
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal, göreve başladı
        Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Topal, göreve başladı
        Hulusi Akar: Savunma sanayinde ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü kendimiz...
        Hulusi Akar: Savunma sanayinde ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü kendimiz...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikç...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikç...
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Konya Turizmine İz Bırakanlar" programında Çatalhöyük konuşuldu
        "Konya Turizmine İz Bırakanlar" programında Çatalhöyük konuşuldu