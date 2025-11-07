Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de üniversite öğrencilerine anne yemekleri ikram edildi

        Selçuk Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencilerine anne yemekleri ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de üniversite öğrencilerine anne yemekleri ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Selçuk Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi öğrencilerine anne yemekleri ikram edildi.

        Ailelerinden ayrı kalarak Seydişehir'de öğrenim hayatlarını sürdüren öğrencilere Seydişehir Sağlık Hizmetleri Geliştirme Derneği gönüllü anneleri evlerinde yaprak sarması, saç böreği, kurabiyeler, kekler, patates salatası ve çeşitli tatlılar hazırlayarak ikramda bulundu.

        Programda Müzik Öğretmeni Yusuf Karakuş müzik dinletisi gerçekleştirdi.

        Sağlık Hizmetleri Geliştirme Derneği Başkanı Emine Arslan, "Öğrenciler anne ve babalarından, ebeveynlerinden ayrılarak Seydişehir'e geldi, bize emanetler. Biz nasıl kendi çocuklarımızın yatağa aç girmesini istemiyorsak, onların anneleri de muhtemelen aynı şeyleri düşünüyorlar. Onlara elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        Trump Nijerya'ya müdahale planı hazırladı mı?
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Hüyük'te evde sağlık hizmetinden yararlanan yaşlı hastalar adına fidan diki...
        Hüyük'te evde sağlık hizmetinden yararlanan yaşlı hastalar adına fidan diki...
        Beyşehir'de 11 bin orman fidanı daha toprakla buluşturulacak
        Beyşehir'de 11 bin orman fidanı daha toprakla buluşturulacak
        Yunak Belediye Başkanı Günaltay sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemini inc...
        Yunak Belediye Başkanı Günaltay sinyalizasyon ve ışıklandırma sistemini inc...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Seydişehir'de 1500 fidan toprakla buluştu
        Seydişehir'de 1500 fidan toprakla buluştu
        Hüyük'ten kısa kısa
        Hüyük'ten kısa kısa