Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
C.G, idaresindeki 06 YDZ 73 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
