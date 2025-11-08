Habertürk
        Konyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

        Konyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın konuk olacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 17:15 Güncelleme: 08.11.2025 - 17:15
        Konyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın konuk olacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde çıktığı antrenmana ısınma ile başladı. Ardından 5'e 2 ve topla oyun ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

