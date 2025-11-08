Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Konya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:51 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Konya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        AK Parti Konya İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Gençlik Merkezi'nde yapılan toplantıda, partinin yerel ve genel siyasetteki hedefleri konuşuldu.

        AK Parti'nin Konya'ya yaptığı hizmetlerin de değerlendirildiği toplantıda, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin çalışmalar gözden geçirildi.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edileceği mesajı vurgulandı.

        Toplantıya, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Mustafa Özkan, MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ünal Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Koordinatörü Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, Selman Özboyacı, Hasan Ekici ve Latif Selvi, İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, 31 ilçe başkanı, belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Umudun 6'ıncı günü
        Umudun 6'ıncı günü
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor

        Benzer Haberler

        Konya'da tefecilik operasyonunda 50 zanlı yakalandı
        Konya'da tefecilik operasyonunda 50 zanlı yakalandı
        AK Parti Konya İl Başkanlığı 31 ilçede seferberlik başlatıyor AK Parti İl B...
        AK Parti Konya İl Başkanlığı 31 ilçede seferberlik başlatıyor AK Parti İl B...
        Konyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
        Konyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
        M1 Konya AVM'de 10 Kasım'a özel dijital hatıra etkinliği
        M1 Konya AVM'de 10 Kasım'a özel dijital hatıra etkinliği
        Konya'da 10 ayda 40 hastanın yüzü organ nakliyle güldü
        Konya'da 10 ayda 40 hastanın yüzü organ nakliyle güldü
        Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Konya'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı