MHP Konya İl Başkanı Karaarslan'dan, Akören Belediye Başkanı hakkında çıkan iddiaya ilişkin açıklama:

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, trafik kazasına karışan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın "görevi kötüye kullandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Karaarslan, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ilkeli ve dürüst siyasetin mihenk taşı olduğunu söyledi.

Bazı basın ve yayın organlarında Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan hakkında çıkan haberlerin "yalan" ve "iftiradan" ibaret olduğunu ifade eden Karaarslan, "Bu haber, aylardır kamuoyu tarafından tartışılan ve yargı süreci başlatılmış olan CHP'li belediyeleri algı yoluyla aklama operasyonu olarak, malum basın yayın organlarınca servis edilmiştir." dedi.

Karaarslan, 2021'de Konya-Akören kara yolunda, Belediye Başkanı Arslan'ın da yaralandığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını anımsattı.

Bu kaza nedeniyle Arslan'ın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak "taksirle kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını aktaran Karaarslan, şunları kaydetti: