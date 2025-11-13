Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan'dan, Akören Belediye Başkanı hakkında çıkan iddiaya ilişkin açıklama:

        MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, trafik kazasına karışan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın "görevi kötüye kullandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:54 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Konya İl Başkanı Karaarslan'dan, Akören Belediye Başkanı hakkında çıkan iddiaya ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, trafik kazasına karışan Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan'ın "görevi kötüye kullandığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

        Karaarslan, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, partilerinin, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin liderliğinde ilkeli ve dürüst siyasetin mihenk taşı olduğunu söyledi.

        Bazı basın ve yayın organlarında Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan hakkında çıkan haberlerin "yalan" ve "iftiradan" ibaret olduğunu ifade eden Karaarslan, "Bu haber, aylardır kamuoyu tarafından tartışılan ve yargı süreci başlatılmış olan CHP'li belediyeleri algı yoluyla aklama operasyonu olarak, malum basın yayın organlarınca servis edilmiştir." dedi.

        Karaarslan, 2021'de Konya-Akören kara yolunda, Belediye Başkanı Arslan'ın da yaralandığı trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını anımsattı.

        Bu kaza nedeniyle Arslan'ın Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak "taksirle kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığını aktaran Karaarslan, şunları kaydetti:

        "Söz konusu karar, istinaf mahkemesinin incelemesinden geçerek 2023'te kesinleşmiştir. Gelinen aşamada Belediye Başkanı İsmail Arslan, cezanın infazı için yakalama işlemine tabi olmaksızın 2 gün önce Seydişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olmuş ve cezasının infazına başlanmıştır. Belediye başkanımız, infaz kanunundaki düzenlemelere göre şartla tahliye ve denetimli serbestlik hükümleri uyarınca 9 Şubat 2026'da cezaevinden tahliye olacak ve görevinin başına geçecektir. Kazada yaralanan ve vefat eden vatandaşlarımızın ailesi tarafından, tazminat hukuku kapsamında, araç sürücüsü sıfatıyla İsmail Arslan, kazaya karışan aracın ruhsat sahibi sıfatıyla Akören Belediye Başkanlığı ve zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesini düzenleyen şirket aleyhine maddi ve manevi tazminat davaları açılmıştır. Söz konusu davalar, Yargıtay ve istinaf mahkemelerinde incelenmektedir. Dolayısıyla henüz kesinleşmiş bir tazminat davası mevcut olmayıp, davacılara ödenmiş bir tazminat da bulunmamaktadır. Gerçek dışı, yalan beyanatlarda bulunan ve bu minvalde basın yayın hakkını siyasi emelleri için hukuka aykırı olarak kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal yollara başvurulacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        2 çocuk öldü, anne ve baba entübe
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

        Benzer Haberler

        Rektör Yılmaz: "Özbekistan'daki üniversitelerle olan iş birliği karşılıklı...
        Rektör Yılmaz: "Özbekistan'daki üniversitelerle olan iş birliği karşılıklı...
        MHP Konya'dan cezaevine giren Akören Belediye Başkanı açıklaması MHP Konya...
        MHP Konya'dan cezaevine giren Akören Belediye Başkanı açıklaması MHP Konya...
        Hastaneden ayrıldıktan 6 gün sonra cansız bedeni bulunan polis memuru topra...
        Hastaneden ayrıldıktan 6 gün sonra cansız bedeni bulunan polis memuru topra...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da kış tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
        Konya'da kış tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
        Kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan polis memurunun cenazesi Konya'...
        Kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan polis memurunun cenazesi Konya'...