Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışması başladı

        Konya'da Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabının Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:53 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışması başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da Şehir Hastanesi - Stadyum Tramvay Hattı ikinci etabının Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirdikleri yeni raylı sistem hatlarıyla Konya'yı demir ağlarla ördüklerini, bu sayede trafik yükünü azaltmayı, toplu ulaşımda yeni bir dönemi başlatmayı amaçladıklarını bildirdi.

        Şehir Hastanesi – Stadyum Tramvay Hattı'nın birinci etabında belediye olarak çalışmaları hızla sürdürdüklerini, ikinci etap çalışmalarına ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının başladığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "TÜMOSAN Kavşağı'ndan sonra Otogar Kavşağı'nda da düzenleme çalışmalarına başladık. En yoğun kavşaklarımızdan birisi Otogar Kavşağı. Raylı sistem yapım çalışması başladığında trafik akışını yan yollardan sağlayacağımız için kavşaktaki yan yolları genişletiyoruz. Şu anda mevcut haliyle sistemimiz çalışmaya devam edecek. Burada üstten bir geçiş yapmayı planlıyoruz. Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nden gelip Halil Ürün Caddesi'ne geçen vatandaşlarımız ve ikinci etap tramvayımız üstten devam edecek. Dolayısıyla Otogar Kavşağı'nı üç katlı bir kavşağa dönüştürmeyi planlıyoruz. Böylece, hem tramvay mevcut trafiği etkilemeden geçiş yapmış olacak, hem de orada yaşanan yoğunluk azaltılmış olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Konya'da Mobil Fiber Optik Aracı hizmet veriyor
        Konya'da Mobil Fiber Optik Aracı hizmet veriyor
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da yeni tramvay hattı kapsamında Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışma...
        Konya'da yeni tramvay hattı kapsamında Otogar Kavşağı'nda düzenleme çalışma...
        Beyşehir'de otomobil araziye savruldu: 2 yaralı
        Beyşehir'de otomobil araziye savruldu: 2 yaralı
        Konya'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki çift yaralandı
        Prof. Dr. Baldane: "Her iki diyabet hastasından biri hastalığının farkında...
        Prof. Dr. Baldane: "Her iki diyabet hastasından biri hastalığının farkında...