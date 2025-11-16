Beyşehir'de çiftçi buluşmaları sürüyor
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir'in dört mahallesinde üreticilerle bir araya geldi.
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir'in dört mahallesinde üreticilerle bir araya geldi.
Beyşehir'de çiftçilere yönelik düzenlenen üretici buluşmaları devam ediyor.
Bu kapsamda İlçe Müdürü Özver ve beraberindeki teknik personel, sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkan Karadiken Mahallesi ile Karabayat, Karahisar ve Bayavşar mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.
İlçe genelinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyen buluşmalarda, çiftçilere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.