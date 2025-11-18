Konya'da evin müştemilatında ve deposunda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Yunak ilçesinde evin müştemilatında ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Konya'nın Yunak ilçesinde evin müştemilatında ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karataş Mahallesi Uzun Caddesi'ndeki evin müştemilatında ve deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.