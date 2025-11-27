Konya'da çıkan araç yangını söndürüldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
M.B. yönetimindeki otomobilin, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.
