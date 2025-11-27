Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çıkan araç yangını söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 09:22 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:22
        M.B. yönetimindeki otomobilin, Alaylar 2 Mahallesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

