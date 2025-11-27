Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:47 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:47
        Konya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Konya'nın Selçuklu ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Haydar K. yönetimindeki 42 EBA 02 plakalı tır, Yeni İstanbul Caddesi Aydınlıkevler Kavşağı'nda, Muhammet Alptuğ Sipahi'nin (21) kullandığı 06 AL 9218 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Sipahi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

