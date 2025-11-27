Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de kaybolan öğrenciden 27 saattir haber alınamıyor

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk 27 saattir aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:14 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:16
        Beyşehir'de kaybolan öğrenciden 27 saattir haber alınamıyor
        Konya’nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk 27 saattir aranıyor.

        İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki MESEM öğrencisi B.İ'den haber alamayan ailesinin jandarmaya haber vermesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından aradan geçen 27 saate rağmen sonuç alınamadı.

        Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma, AFAD ekiplerinin yanı sıra komando birliğinden gelen askerler de destek veriyor. Arama çalışmalarında dron ve kokuya duyarlı köpeklerden de istifade ediliyor.

        Ekipler, yürütülen arama çalışmasında Asar mevkisindeki bir bağ evinin önünde B.İ'nin motosikletini bulmasının ardından çalışmalarını bu kesimde yoğunlaştırdı.

        B.İ'nin cep telefonunun baz kaydı ölçümlerinden hayatta olduğunu düşünen ve yer değiştirdiğini tespit eden ekipler, Beyşehir ilçe merkezinden sinyal alındığı bilgisi üzerine çalışma yürütülen alanı genişletti.​​​​​​​

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de şehir merkezinde olabileceği değerlendirilen kayıp çocuğun bulunabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

