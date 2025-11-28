Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Bakan Göktaş, Konya'da Şehir ve Aile Şurası'nda konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eskiden üç neslin bir arada yaşadığına işaret ederek, evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranının yüzde 20'ye ulaştığını, bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlığın giderek arttığını söyledi.

        Giriş: 28.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:24
        Bakan Göktaş, Konya'da Şehir ve Aile Şurası'nda konuştu:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eskiden üç neslin bir arada yaşadığına işaret ederek, evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranının yüzde 20'ye ulaştığını, bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlığın giderek arttığını söyledi.

        Göktaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehir ve Aile Şurası'nda dünyanın hızla değiştiğini, şehirleşme oranının arttığını belirtti.

        Nüfus yapısının dönüştüğünü, dijitalleşmenin günlük yaşamın her alanına nüfuz ettiğine dikkati çeken Göktaş, bu dönüşümün merkezinde ise ailenin yer aldığını vurguladı.

        Göktaş, Konya'da düzenlenen Şehir ve Aile Şurası'nın, şehirleri aile dostu, güvenli, dirençli ve kapsayıcı hale getirme vizyonunun başlangıcı olduğuna işaret etti.

        - "Tek kişilik hane oranı, yüzde 20'ye ulaşmış durumda"

        Göktaş, şehirleşmenin pek çok fırsat sunduğunu ancak bunun aile yapısı üzerinde önemli etkilerinin olduğunu dile getirdi.

        "Eskiden üç nesil bir arada yaşıyordu." diyen Göktaş, şöyle konuştu:

        "Bugün ise evlilik yaşının artması, boşanma ve hiç evlenmeme oranlarının yükselmesinin de etkisiyle tek kişilik hane oranı, yüzde 20'ye ulaşmış durumda. Bireyselleşme, sosyal izolasyon ve yalnızlık giderek artıyor. Modern şehir düzeni, iletişim teknolojilerinin gelişimi, yoğun iş temposu ve trafikte kaybolan saatler, ebeveynle çocuk arasındaki bağı zayıflatabiliyor. Bakın Türk Dil Kurumu, 2024 yılının kavramını 'kalabalık yalnızlık' olarak belirledi. Demografik dönüşümün izleri hanelerimizde belirginleşiyor. Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,11'e geriledi. Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok. TÜİK projeksiyonlarına göre, önümüzdeki 5 yılda ilkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalacak. Şunu çok net ifade etmek isterim, karşı karşıya olduğumuz bu gibi sorunların temelinde aile kurumunun zayıflaması yer alıyor."

        Göktaş, küresel eğilimler ile popüler kültürün de aileyi ve evliliği değersizleştiren algı oluşturduğuna işaret ederek, dijital medya platformlarının hız ve tüketim kültürünü merkeze alan düzeni dayattığını söyledi.

        - "İndirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık"

        Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nın, politika ve projelerin temel çerçevesi olduğunu vurguladı.

        "Aile Dostu Ekosistem' anlayışıyla, aileyi koruyan, değerlerini yaşatan, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren bir vizyonla çalışıyoruz." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

        "2025 Aile Yılı, toplumun tüm kesimlerinde büyük bir teveccühle karşılık buldu. Bakanlık olarak, yıl boyunca 15 binden fazla etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdik. Pek çok sektörde yaptığımız 1926 indirim anlaşmasıyla, çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Finansal desteklerden eğitime, kültürel etkinliklerden dijital dönüşüme kadar her alanda çalışmalar hayata geçirdik. Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sağladığımız destekler, sadece bir kısmını oluşturuyor. Aileyi ve nüfus yapısını güçlendirmeyi bütün toplumu kapsayan ortak bir hedef haline getirdik."

        Göktaş, Aile Yılı sürecinin en güçlü paydaşlarından birinin yerel yönetimler olduğuna dikkati çekerek, "Aileye dost şehirler, aslında geleceğe güvenle bakan toplumların ana omurgasını oluşturur. Bu anlayışla 200'e yakın belediyemiz, Aile Yılı kapsamında yeni projeler başlattı, mevcut hizmetlerini aile ekseninde güçlendirdi." dedi.

        Konya'nın aile dostu şehir olduğunu belirten Göktaş, kentin aile kurumunu şehrin yaşayan değeri olarak geleceğe taşıdığını sözlerine ekledi.

        - Konya'daki aile kamplarına ilgi büyük

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da aile kurumunu korumak ve güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Altay, kentte 27 noktadaki aile ve sanat merkezlerinde kadınların el becerilerini geliştirdiğine dikkati çekerek, "Elbette ailenin güçlenmesi, yalnızca ekonomik destekle olmaz. Aynı zamanda sevgi, iletişim ve birlikte zaman geçirme kültürünü de yaşatmak gerekir. Bu nedenle aile bağlarını pekiştiren etkinlikler düzenlemeyi de ihmal etmiyoruz. Anne-kız, baba-oğul kampları, aile oryantiringi gibi programlarla binlerce ailemiz aynı çatı altında buluşuyor, birlikte vakit geçiriyor. Bu kamplar, inanılmaz ilgi görüyor." diye konuştu.

        Konya Valisi İbrahim Akın da aileyi desteklemenin herkesin ortak görevi olduğunu vurgulayarak, buradan çıkacak raporlarla geliştirilecek politika önerilerinin, çok değerli olduğunu söyledi.

        Programa AK Parti Konya milletvekilleri Meryem Göka, Hasan Ekici ile Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

