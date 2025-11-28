Konya zengin coğrafi işaretli ürünleriyle dünya mutfağında yer almak istiyor

MELİKE KESKİN - Konya'da çoğunluğu gıda temelli 87 coğrafi işaretli ürün sayısı arttırılarak, mevcut kültürün geleceğe taşınması hedefleniyor.

Konya Gastronomi, Aşçılar ve Turizmciler Derneği (KOGAT) Başkanı Ali Ülkü, AA muhabirine, Konya'nın birçok medeniyete ev sahipliğini yapmış kadim bir şehir olduğunu, bu nedenle zengin mutfağının bulunduğunu söyledi.

Konya'da Selçuklu ve Mevlevi mutfağıyla farklı mutfak kültürlerinin bir araya geldiğini anlatan Ülkü, bu durumun da kente ayrı bir çeşitlilik kattığını dile getirdi.

Ön plana çıkan coğrafi işaretleri ürünlerinin çoğunluğunun da yemeklerden ve gıda ürünlerinden oluştuğunu vurgulayan Ülkü, şunları kaydetti:

"Özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız da bu konuya önem veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle coğrafi ürün sayısında Türkiye'de şimdi ikinci sıraya ulaştık. Temennimiz birinci sırada olmak. Bu yolda ilerliyoruz. Biz de dernek olarak kurutulmuş yemeklerle, yerinde festivallerle, aşçılarımızın reçeteleriyle, ninelerimizin, dedelerimizin yaptığı tariflerle ürünleri menülere yerleştirmek, dışarıdan gelen herkesin bunları yemesini sağlamak, herkesin bu kültürü, Konya mutfağı ve kültürünü bilmesini istiyoruz."

- "Yemekleri dünya mutfağına yerleştirmek istiyoruz" Ülkü, coğrafi işaret almanın önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye'de etli ekmeği, bamya çorbasını herkes biliyor. Yemekleri dünya mutfağına da yerleştirmek istiyoruz. Biz Konya'da pizza, suşi yiyebiliyorsak bir Fransız'ın da İtalyan'ın da gidip etli ekmek yemesini, bamya çorbasını içmesini istiyoruz. Kendi şehirlerinde bizim ürünlerimizi yemelerini, bizim lezzetlerimizi bilmelerini istiyoruz. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu coğrafyanın yemekleriyle büyüdüm." - "Bugüne kadar pek çok kişinin ismini dahi bilmediği spesifik yemeklerimiz var" Başvuru süreciyle ilgilenen Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü turizm rehberlerinden Tuğba Kabakçı da coğrafi işaret almak için bölgeye ait ürünün tarihsel geçmişe sahip olmasına ve hala ulaşılabilir olması gerektiğine değindi. Şu anda Konya'nın coğrafi işaretli ürün olarak 20 başvurunun olduğunu, süreci takip ettiklerine dikkati çeken Kabakçı, konuşmasını şöyle sürdürdü: