Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya zengin coğrafi işaretli ürünleriyle dünya mutfağında yer almak istiyor

        MELİKE KESKİN - Konya'da çoğunluğu gıda temelli 87 coğrafi işaretli ürün sayısı arttırılarak, mevcut kültürün geleceğe taşınması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya zengin coğrafi işaretli ürünleriyle dünya mutfağında yer almak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MELİKE KESKİN - Konya'da çoğunluğu gıda temelli 87 coğrafi işaretli ürün sayısı arttırılarak, mevcut kültürün geleceğe taşınması hedefleniyor.

        Konya Gastronomi, Aşçılar ve Turizmciler Derneği (KOGAT) Başkanı Ali Ülkü, AA muhabirine, Konya'nın birçok medeniyete ev sahipliğini yapmış kadim bir şehir olduğunu, bu nedenle zengin mutfağının bulunduğunu söyledi.

        Konya'da Selçuklu ve Mevlevi mutfağıyla farklı mutfak kültürlerinin bir araya geldiğini anlatan Ülkü, bu durumun da kente ayrı bir çeşitlilik kattığını dile getirdi.

        Ön plana çıkan coğrafi işaretleri ürünlerinin çoğunluğunun da yemeklerden ve gıda ürünlerinden oluştuğunu vurgulayan Ülkü, şunları kaydetti:

        "Özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız da bu konuya önem veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle coğrafi ürün sayısında Türkiye'de şimdi ikinci sıraya ulaştık. Temennimiz birinci sırada olmak. Bu yolda ilerliyoruz. Biz de dernek olarak kurutulmuş yemeklerle, yerinde festivallerle, aşçılarımızın reçeteleriyle, ninelerimizin, dedelerimizin yaptığı tariflerle ürünleri menülere yerleştirmek, dışarıdan gelen herkesin bunları yemesini sağlamak, herkesin bu kültürü, Konya mutfağı ve kültürünü bilmesini istiyoruz."

        - "Yemekleri dünya mutfağına yerleştirmek istiyoruz"

        Ülkü, coğrafi işaret almanın önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de etli ekmeği, bamya çorbasını herkes biliyor. Yemekleri dünya mutfağına da yerleştirmek istiyoruz. Biz Konya'da pizza, suşi yiyebiliyorsak bir Fransız'ın da İtalyan'ın da gidip etli ekmek yemesini, bamya çorbasını içmesini istiyoruz. Kendi şehirlerinde bizim ürünlerimizi yemelerini, bizim lezzetlerimizi bilmelerini istiyoruz. Bu noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu coğrafyanın yemekleriyle büyüdüm."

        - "Bugüne kadar pek çok kişinin ismini dahi bilmediği spesifik yemeklerimiz var"

        Başvuru süreciyle ilgilenen Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü turizm rehberlerinden Tuğba Kabakçı da coğrafi işaret almak için bölgeye ait ürünün tarihsel geçmişe sahip olmasına ve hala ulaşılabilir olması gerektiğine değindi.

        Şu anda Konya'nın coğrafi işaretli ürün olarak 20 başvurunun olduğunu, süreci takip ettiklerine dikkati çeken Kabakçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Şu anda coğrafi işaretli 87 ürünümüz var ve Türkiye'de ikinciyiz. Coğrafi işaret deyince bizim aklımıza her zaman yemek geliyor. Konya'nın coğrafi işaretli ürünleri içerisinde Karapınar'ın Tülü Dokuması, Ereğli ve Emirgazi'nin halısı ve Seydişehir'deki Nuzumla Yatak Halısı da var. Bugüne kadar pek çok kişinin ismini dahi bilmediği spesifik yemeklerimiz var. Çöpleme gibi, haside helvası gibi pek çok yemeğimiz var."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?

        Benzer Haberler

        Alkolden ehliyetini kaptıran sürücü, yolu 15 kilometre uzatsa da kurtulamad...
        Alkolden ehliyetini kaptıran sürücü, yolu 15 kilometre uzatsa da kurtulamad...
        Konya'daki kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Konya'daki kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Beyşehir'de kaybolan öğrenciden 27 saattir haber alınamıyor
        Beyşehir'de kaybolan öğrenciden 27 saattir haber alınamıyor
        Çağdaş Atan: "Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum" Konyaspor, Trabzon...
        Çağdaş Atan: "Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum" Konyaspor, Trabzon...
        Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
        Konya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi "Keykubad Göç ve Kervan Yolu Projesi"...
        Konya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi "Keykubad Göç ve Kervan Yolu Projesi"...