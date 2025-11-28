Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı

        Konya merkezli 2 suç örgütüne düzenlenen operasyonda 73 şüpheli yakalandı, 530 milyon lirayı aşan mal varlığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 20:34 Güncelleme: 28.11.2025 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya merkezli 2 suç örgütüne yönelik operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya merkezli 2 suç örgütüne düzenlenen operasyonda 73 şüpheli yakalandı, 530 milyon lirayı aşan mal varlığına el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" (kara para) suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Konya merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

        İl merkezinde faaliyet gösteren "Ç." organize suç örgütünün liderliğini yaptığı tespit edilen H.Ç. ve İ.Ç'nin de bulunduğu 23 şüpheli, Konya ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

        Operasyonda, 11 milyon 340 bin lira değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 lira nakit para, 12 bin 200 dolar, 1015 avro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin lira olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu.

        Gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i adli makamlara sevk edildi.

        Liderliğini O.B. ve Ö.B'nin yaptığı tespit edilen "B." organize suç örgütüne yönelik operasyonda ise 58 şüpheliden 50'si yakalandı.

        Şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti" ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi.

        Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin lira olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

        İki operasyonda 530 milyon lirayı aşan mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Konya merkezli dev operasyon: İki suç örgütünün 530 milyon lirayı aşan mal...
        Konya merkezli dev operasyon: İki suç örgütünün 530 milyon lirayı aşan mal...
        Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi 'Aile Yılı'nda Karatay'a değer katıyor Bakan Gök...
        Hoşkubbe Bebek Kütüphanesi 'Aile Yılı'nda Karatay'a değer katıyor Bakan Gök...
        Bakan Göktaş: "18 ilimizde 3 bin 789 aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz"
        Bakan Göktaş: "18 ilimizde 3 bin 789 aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz"
        Bakan Göktaş: "Aile odaklı hizmetlerin ülke genelinde daha da yaygınlaşması...
        Bakan Göktaş: "Aile odaklı hizmetlerin ülke genelinde daha da yaygınlaşması...
        Konya'da "Bağımlılıkla Mücadele ve Haber Dili" eğitimi düzenlendi
        Konya'da "Bağımlılıkla Mücadele ve Haber Dili" eğitimi düzenlendi
        Bakan Göktaş, SOBE Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu:
        Bakan Göktaş, SOBE Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu: