Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Bağımlılıkla Mücadele ve Haber Dili" eğitimi düzenlendi

        Konya'da, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, "Bağımlılıkla Mücadele ve Haber Dili" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Bağımlılıkla Mücadele ve Haber Dili" eğitimi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, "Bağımlılıkla Mücadele ve Haber Dili" eğitimi düzenlendi.

        Taş Bina'da düzenlenen seminerde, Konya Valiliği Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu (BMİK) tarafından hazırlanan ve mart ayında uygulamaya konulan "2025-2029 Uyuşturucuyla Mücadele İl Eylem Planı" doğrultusunda, iletişim stratejilerini güçlendirmeye yönelik adımlar konuşuldu.

        Seminerde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personeli tarafından, bağımlılıkla mücadelede sorumlu haberciliğin önemi ve bağımlılıkla ilgili haberlerin sunuluş biçimi aktarıldı.

        Seminerde ayrıca, bağımlılıkla mücadele alanında görevli kurumlar ve medya mensupları arasındaki iletişim dilinin standartlaştırılması ve toplumsal farkındalığın etik bir zeminde yükseltilmesi, medya aracılığıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olumsuz etkileri önleyici haber dilinin benimsenmesi hedeflendi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "Yerel Medya Bağımlılık Farkındalığı Eğitimleri" kapsamında düzenlenen programla, uyuşturucu maddeyle ilgili haberlerin medya etiği ilkeleri çerçevesinde basında yer almasını sağlamak amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Nafaka düzenlemesinde takvim netleşti
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        Duru'yu okul bahçesinde öldürmüştü! Hüküm verildi!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        Louvre soygununun bileti ziyaretçilere kesildi
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Bakan Göktaş, SOBE Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu:
        Bakan Göktaş, SOBE Vakfı Genel Kurulu'nda konuştu:
        Akşehirli iş insanından Yaren Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği'ne dest...
        Akşehirli iş insanından Yaren Arama Kurtarma ve Yardımlaşma Derneği'ne dest...
        Bakan Göktaş: Tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaştı (2)
        Bakan Göktaş: Tek kişilik hane oranı yüzde 20'ye ulaştı (2)
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Akşehir'de "Okulum Temiz" denetimleri tamamlandı
        Akşehir'de "Okulum Temiz" denetimleri tamamlandı
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada 19 sanığa 213'er yıl, 1 sanı...
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada 19 sanığa 213'er yıl, 1 sanı...