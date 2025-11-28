Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Aynalar" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:19
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Aynalar" tiyatro oyunu sahnelendi.

        Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelenen "Aynalar" tiyatro oyunu, izleyenlerden beğeni aldı.

        Oyun, Filistin'de yaşananları anlatıyor.

        - Seydişehir'de çevre temizliği yapıldı

        Seydişehir Halk Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi.

        Etkinliğe katılan halk eğitimi merkezi öğretmenleri ve usta öğreticilerden oluşan 25 kişilik grup, çeşme ve piknik alanlarının temizliğini yaparak çevre farkındalığına dikkati çekti.

        Bir yıl boyunca uygulanacak proje kapsamında benzer çevre etkinliklerinin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

