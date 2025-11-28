Seydişehir'den kısa kısa
Seydişehir Belediyesince düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Aynalar" tiyatro oyunu sahnelendi.
Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde iki seans halinde sahnelenen "Aynalar" tiyatro oyunu, izleyenlerden beğeni aldı.
Oyun, Filistin'de yaşananları anlatıyor.
- Seydişehir'de çevre temizliği yapıldı
Seydişehir Halk Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi.
Etkinliğe katılan halk eğitimi merkezi öğretmenleri ve usta öğreticilerden oluşan 25 kişilik grup, çeşme ve piknik alanlarının temizliğini yaparak çevre farkındalığına dikkati çekti.
Bir yıl boyunca uygulanacak proje kapsamında benzer çevre etkinliklerinin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.
