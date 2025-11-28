Seydişehir'den kısa kısa

Bir yıl boyunca uygulanacak proje kapsamında benzer çevre etkinliklerinin periyodik olarak sürdürüleceği belirtildi.

Etkinliğe katılan halk eğitimi merkezi öğretmenleri ve usta öğreticilerden oluşan 25 kişilik grup, çeşme ve piknik alanlarının temizliğini yaparak çevre farkındalığına dikkati çekti.

Seydişehir Halk Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında çevre temizliği gerçekleştirdi.

