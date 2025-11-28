Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada 19 sanığa 213'er yıl, 1 sanığa 172 yıl hapis cezası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:14
        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada 19 sanığa 213'er yıl, 1 sanığa 172 yıl hapis cezası
        Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada, yargılanan 31 sanıktan 19’una 213’er yıl 2’şer ay 21’er gün, 1 sanığa ise 172 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası verildi.

        Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 19 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar ve taraf avukatları dinlendi.

        Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, 19 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplam 213'er yıl 2'şer ay 21'er gün hapis cezası verdi.

        Sanıklardan Ahmet A. ise "haksız tahrik altında kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 172 yıl 9 ay 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Haklarında beraat kararı verilen tutuklu 7 sanığın tahliyesine, tutuksuz olanlardan ise ceza alan 8'inin tutuklanmasına karar verildi.

        - Olay

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

