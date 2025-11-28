Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada 19 sanığa 213'er yıl, 1 sanığa 172 yıl hapis cezası

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada, yargılanan 31 sanıktan 19’una 213’er yıl 2’şer ay 21’er gün, 1 sanığa ise 172 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası verildi.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, 19 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar ve taraf avukatları dinlendi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, 19 sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından toplam 213'er yıl 2'şer ay 21'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklardan Ahmet A. ise "haksız tahrik altında kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 172 yıl 9 ay 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.