Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Obruk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Konya'da obruk oluşumlarına ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı Obruk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Obruk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da obruk oluşumlarına ilişkin yürütülen çalışmaların ele alındığı Obruk İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, obruk oluşumlarının yalnızca bölgesel doğal afet riski olmadığını, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken önemli bir mesele olduğunu belirtti.

        Konya'nın önemli sorunlarından biri olan obruk meselesinin, ilk kez bu denli geniş katılımla istişare edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Akın, 2020'den itibaren AFAD tarafından obruk haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin de çeşitli teknik incelemeler ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

        Akın, toplantının tüm bu çalışmaların birlikte değerlendirilmesi ve daha etkin yol haritası ortaya konulması için önemli olduğunu bildirdi.

        Toplantı, Prof. Dr. Francisco Gutierrez, Niğde Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergin Gökkaya'nın ve Konya İl AFAD Proje Koordinatörü Jeoloji Mühendisi Şükrü Arslan tarafından yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin sunumların yapılmasıyla devam etti.

        Sunumlarda, obrukların yerleşim yerleri, tarım alanları ve ulaşım hatları üzerindeki etkileri değerlendirilerek, risklerin azaltılmasına yönelik tedbirler ve öncelikli çalışma alanları ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Adli emanetteki 147 milyon TL'lik soygunda firari şüphelinin annesi konuştu: Temizlikçiye anahtar verilir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        1974'te aftan çıktı, ikinci karısını da öldürdü!
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun önünde öldürüldü
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        İnfaz düzenlemesinde kapsam tartışması
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        Avrupalıların yarısı Trump'ı "Avrupa düşmanı" olarak görüyor
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Göğsündeki bıçakla hastaneye kaldırıldı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        "Bu adamın içinde çok fazla susmuş şey var"
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin

        Benzer Haberler

        Konya'da engelli bireyler ve aileleri için program düzenlendi
        Konya'da engelli bireyler ve aileleri için program düzenlendi
        KOP İdaresi'nden jeotermal kaynaklar için hibe desteği
        KOP İdaresi'nden jeotermal kaynaklar için hibe desteği
        Konya'da darbedilen kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalan...
        Konya'da darbedilen kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalan...
        Hüyük'te müstakil ev ile araç yandı
        Hüyük'te müstakil ev ile araç yandı
        7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü
        7 yaşındaki oğlunun gözü önünde dövülüp, tabancayla vurularak öldürüldü
        Garajdaki araç ve evde çıkan yangın korkuttu
        Garajdaki araç ve evde çıkan yangın korkuttu