Konya'da kızının ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde pompalı tüfekle eşini yaralayan, 5 yaşındaki kızının ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Mehmet Ö, olay sırasında kasıtlı hareket etmediğini, silahının yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü.

Kızının ölümünden sonra büyük acı yaşadığını anlatan Mehmet Ö, "10 yıllık eşim bana kin güttüğü için iftiralarda bulunuyor. Kendisi 10 yıllık evliliğimiz boyunca benim hakkımda şikayette bulunmamıştır. Kendi evladının canına kastedecek kadar cani değilim. Benim canım yandı, evladımı kaybettim." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı da "Biz mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkilim çocuklarını çok seven, evinin bahçesine oyun parkı kurup onlarla oynayan bir babadır. Müvekkilim kendi çocuğunu öldürecek bir insan değildir. Bu olay, silahın yanlışlıkla patlaması sonucu meydana gelmiştir." beyanında bulundu.