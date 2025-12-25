Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da çocuklar "şivlilik" geleneğiyle üç ayların gelişini kutluyor

        Konya'da Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik" denilen şekerlemeleri toplayarak yüzyıllara dayanan geleneği yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da çocuklar "şivlilik" geleneğiyle üç ayların gelişini kutluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da Regaip Kandili'nin sabahında çocuklar, "şivlilik" denilen şekerlemeleri toplayarak yüzyıllara dayanan geleneği yaşatıyor.

        Üç ayların gelişiyle, sabah saatlerinde evlerinden çıkan çocuklar, arkadaşlarıyla gittikleri evlerin sakinlerine ve esnafa "şivlilik" diye seslenerek şekerleme istiyor.

        Birkaç gün önceden şeker, gofret, çikolata ve kuru yemiş alarak hazırlık yapanlar, çocuklara ikramda bulunuyor.

        Şivlilik toplamaya çıkan çocuklar, bugünü bir bayram gibi kutladıklarını söyledi.

        Evleri ve iş yerlerini ziyaret ettiklerini belirten çocuklar, "Şivlilik sadece Konya'da olan çok güzel bir kutlama. Sevdiğimiz şeyler dağıtılıyor. Çok eğleniyor, mutlu oluyoruz. Sonra da topladıklarımızı birleştirip birlikte yiyoruz. Bunu tüm çocuklar yaşasın diye diğer şehirlere de yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Konya'da fener alayı coşkusu yaşandı
        Konya'da fener alayı coşkusu yaşandı
        Ömer Atiker: "Sezon sonu borç tahminini 2 milyar 400 milyon TL olarak öngör...
        Ömer Atiker: "Sezon sonu borç tahminini 2 milyar 400 milyon TL olarak öngör...
        Konyaspor Başkanı Atiker: Bahis soruşturma sürecinden en fazla etkilenen ku...
        Konyaspor Başkanı Atiker: Bahis soruşturma sürecinden en fazla etkilenen ku...
        TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç ile anlaştı
        TÜMOSAN Konyaspor, Deniz Türüç ile anlaştı
        Konya'da 'şivlilik' öncesi fener alayı coşkusu
        Konya'da 'şivlilik' öncesi fener alayı coşkusu
        Konya'ya 60 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı
        Konya'ya 60 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı