        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Barosu'ndan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması

        Konya Barosu, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yaptı.

        Giriş: 08.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:18
        Konya Barosu'ndan Yalova'da saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat için basın açıklaması
        Konya Barosu, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yaptı.

        Baro Başkanı Oktay Unkur, Konya Adliyesi önünde beraberinde meslektaşlarıyla yaptığı açıklamada, öfkelerinin ve kederlerinin tarif edilemez boyutta olduğunu söyledi.

        Avukatların hedef alınmasını ve gösterilmesini kabul etmediklerini belirten Unkur, "Avukatın rolünü ve yaptığı işi kavramaktan uzak bir zihin yapısının, giderek onu taraf konumuna sürüklemesi, kelimenin tam anlamıyla bir ilkelliktir." dedi.

        Avukatların görevlerini yaparken hedef alındığını savunan Unkur, şöyle konuştu:

        "Biz bu cübbeleri insan onuru için hakikatin sesi olmak için adaletin bir gün mutlaka kazanacağına inanarak giydik ama ölmek için de giymedik. Bu nedenle yıllardır talep ettiğimiz idari önlemlerin ve avukatlık mesleğine dönük şiddete karşı yasal düzenlemelerin bir an evvel hayata geçirilmesini talep ediyor, Avukatlık Mesleğinin Korunmasına Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne taraf olunması ve ivedilikle imzalanması beklentimizi buradan bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz."

