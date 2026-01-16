Habertürk
        Konya'da kumar oynayan 19 kişiye 220 bin 476 lira para cezası

        Konya'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine yönelik operasyonda, 19 kişiye toplam 220 bin 476 lira para cezası kesildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 16.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:27
        Konya'da kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine yönelik operasyonda, 19 kişiye toplam 220 bin 476 lira para cezası kesildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karatay ilçesinde kumar oynanan bir iş yerine baskın düzenledi.

        Kapısı kesilerek açılan iş yerinde yapılan aramalarda, 235 bin 100 lira, 1450 dolar, 300 avro, bir miktar uyuşturucu hap ile iskambil ve adisyon kağıtları ele geçirildi.

        İş yerinde kumar oynayan 19 kişiye, toplam 220 bin 476 lira idari para cezası uygulandı.

        Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen A.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

