        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da 13 ambulans ve 1 UMKE aracı hizmete alındı

        Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 13 ambulans ve 1 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:00
        Konya'da 13 ambulans ve 1 UMKE aracı hizmete alındı
        Konya Valisi İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, sağlık hizmetinin devletin asli hizmetlerinin başında geldiğini söyledi.

        Son yıllarda sağlık altyapısına yapılan yatırımlara dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

        "Sağlıkta dakikaların ve saniyelerin önemi son derece büyük. Bu ambulanslar acil hizmetlerin kalitesini daha da artıracak. Şehir merkezinden, en kırsal mahallelerimize kadar en kısa sürede etkin ve hızlı şekilde, hastalarımızın sağlıklı şekilde kuruluşlarımıza intikali gerçekleşecek."

        İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz da Konya'nın 112 ağı bakımından geniş bir il olduğunu dile getirdi.

        Fiziki olarak 103 noktada hizmet verdiklerine değinen Yavuz, "Bünyemizde bulunan ve yeni gelen ambulanslarımızla beraber toplam 153 ambulansımız oldu. Yılda 218 bin vakaya hizmet vermekteyiz. 2025 itibarıyla 8 milyonun üzerinde kilometre yapmış bulunmaktayız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

