TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'la 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, son dakika attıkları golün kendisi için büyük bir anlamı olmadığını söyledi.





Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iç sahada yine zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Kayserispor maçında son dakika golü yemiştik, bugün ise son dakika golü attık. Açıkçası bu golün benim için çok büyük bir anlamı yok. İçinde bulunduğumuz durumu düşündüğümüzde konuşması zor bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.



İlk yarıda oyunu kontrol ettiklerini dile getiren Atan, "İlk yarı aslında doğal olan ve iyi oynadığımız bir oyun vardı. Buna rağmen 2-3 net pozisyonda topu kaleye sokamadık. İkinci yarıya da aynı oyun anlayışıyla başladık. Oyuncularıma sakin kalmalarını ve sadece topu içeri sokmamız gerektiğini söyledim. Ancak ikinci yarının başında Morten ve Muleka ile kaçırdığımız pozisyonların ardından yine istemediğimiz şekilde bir gol yedik." diye konuştu.



Atan, yedikleri golün ardından takımın panik yaptığını vurgulayarak, "Sahada çok telaşlı bir görüntü vardı. Bu nedenle çift santrfora döndük, Melih Bostan'ı da oyuna alarak neredeyse üç santraforlu bir düzene geçtik. Uzun toplarla gol aradık ve sonunda golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.



Maçın ardından tribünlere gittiğini aktaran Atan, "Onların ne dediğini duymak istedim. Taraftarı dinlemek için gittim. Kızgınlıklarını ve kırgınlıklarını haklı buluyorum." dedi.



Atan, Eyüpspor'u içinde bulunduğu şartlara rağmen ortaya koyduğu mücadeleden dolayı tebrik etti.







