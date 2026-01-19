Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana (Dk. 79 Melih Bostan), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Dk. 55 Arif Boşluk), Jevtovic (Dk. 55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Deniz Türüç, Svendsen (Dk. 69 Enis Bardhi), Muleka, Umut Nayir
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Arda Yavuz (Dk. 64 Radu), Emir Ortakaya, Onguene, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Legowski (Dk. 82 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 77 Calegari), Pintor (Dk. 64 Quinones), Umut Bozok (Dk.82 Sadia)
Sarı kartlar: Dk. 31 Onguene, Dk. 90+1 Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor)
Goller: Dk. 50 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 90+5 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
