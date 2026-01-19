Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:16
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana (Dk. 79 Melih Bostan), Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Dk. 55 Arif Boşluk), Jevtovic (Dk. 55 Berkan Kutlu), Bjorlo, Deniz Türüç, Svendsen (Dk. 69 Enis Bardhi), Muleka, Umut Nayir

        ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Arda Yavuz (Dk. 64 Radu), Emir Ortakaya, Onguene, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Legowski (Dk. 82 Raux Yao), Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Dk. 77 Calegari), Pintor (Dk. 64 Quinones), Umut Bozok (Dk.82 Sadia)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Onguene, Dk. 90+1 Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor)

        Goller: Dk. 50 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 90+5 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)




        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

