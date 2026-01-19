Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhun Aydın Duran
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Bjorlo, Deniz Türüç, Svendsen, Muleka, Umut Nayir
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Arda Yavuz, Emir Ortakaya, Onguene, Talha Ülvan, Taşkın İlter, Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Pintor, Umut Bozok
Sarı kart: Dk. 31 Onguene (ikas Eyüpspor)
KONYA
