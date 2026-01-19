Beyşehir'de pınarlar doğaseverleri buluşturdu

Beyşehir ilçesinde doğa tutkunları bir araya geldi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu, Yeşildağ Güdürhacı Pınarı, Deliktaş Pınarı, Işılak Ovası, Apsıngır Ovası, Sündüs Seyir Balkonu, Üç Adalar Seyir Kulesi ve Işılak Tepesi ziyaret edildi. Doğa tutkunları, yaklaşık 4 kilometrelik parkurda yürüdü.

