Konya'da trafikte 2 kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrasında, ticari araç sürücüsü Hasan K. (37) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Olay Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde yol verme meselesinden çıkan tartışmada Hasan K, Cemal Dayan ve arkadaşı Mehmet Emin K'yi bıçakla yaralamış ve olay yerinden ayrılmıştı.

