Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.





Polis ekipleri, ilçede bir şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.



Harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde ve valizinde yaptıkları aramada, 5 bin 500 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin lira ele geçirdi.



Gözaltına alınan S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













