        Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Uçar oldu

        Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Uçar oldu

        Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul'da İsa Uçar başbakanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 19:06 Güncelleme: 25.01.2026 - 19:06
        Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Uçar oldu
        Kadınhanı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurul'da İsa Uçar başbakanlığa seçildi.

        Kadınhanı Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde 4 liste yarıştı.

        Mevcut başkan Ramazan Söğüt 163 oy alırken, adaylardan Mehmet Dinçer 128, Mehmet Akbaş 106 oy aldı.

        İsa Uçar, 206 oyla başkanlığa seçildi.

        Uçar, seçimlere gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, esnaf ve sanatkar için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

