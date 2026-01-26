Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:33
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Jandarma ve polis ekipleri, Gevrekli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekiplerin Gevrekli Mahallesi ile farklı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ali B. ile Ömer Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Ali B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ömer Ş. serbest bırakıldı.​​​​​​​

