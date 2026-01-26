Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı. Jandarma ve polis ekipleri, Gevrekli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin Gevrekli Mahallesi ile farklı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali B. ile Ömer Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ali B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ömer Ş. serbest bırakıldı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.