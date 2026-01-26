Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. etabının temeli atıldı

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. etabının temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. etabının temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı 2. etabının temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, TÜMOSON Kavşağı'nda düzenlenen törende, yeni hattın stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

        Artan nüfus ve gelişen sanayi yapısıyla ulaşım altyapısında sürdürülebilir akıllı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Akın, "Trafik yoğunluğunu azaltan zaman ve yakıt tasarruf sağlayan yatırımlar yaşam kalitesini de doğrudan yükselten unsurlardır. Bundan dolayı TÜMOSAN Köprülü Kavşağı düzenleme projemiz şehrimizin trafik, sanayi ve şehir merkezini birbirine bağlayan stratejik bir ulaşım hamlesi olmuştur. Bu proje çok seviyeli kavşak sistemi, kesintisiz trafik akışı, raylı sistem entegrasyonu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Konya'mızın ulaşım ağını, daha modern daha verimli ve güvenli bir yapıya kavuşturacaktır." diye konuştu.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise tramvay hattının 21,1 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

        Konya'da mevcut raylı sistem ağının hızla genişlediğini dile getiren Altay, "Meram Gar'dan Pınarbaşı'na uzanacak 23 kilometrelik hat, Özcan Caddesi Tramvay Hattı ve üniversiteleri birbirine bağlayacak 29 kilometrelik metro projesi ile Konya, toplamda 116 kilometrelik yeni raylı sistem ağına kavuşacak." dedi.

        Konuşmaların ardından dua edilerek temel atma çalışması gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        Kolunda serum vardı... Davetsiz misafir üzerine düştü! 50 bin TL kedi tazminatı!
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        "Hamaney yeraltı sığınağına taşındı" iddiası
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Yolcu taşıyan minibüs, alev topuna döndü
        Yolcu taşıyan minibüs, alev topuna döndü
        Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı
        Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yolcu minibüsü alev topuna döndü
        Yolcu minibüsü alev topuna döndü
        Konya Ovası'nda kayak keyfi
        Konya Ovası'nda kayak keyfi
        Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü
        Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü