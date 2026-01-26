Habertürk
        Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı

        Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı

        Seydişehir-Konya kara yolunda seyir halinde yanan yolcu minibüsü kulanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:41
        Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı
        Seydişehir-Konya kara yolunda seyir halinde yanan yolcu minibüsü kulanılamaz hale geldi.


        Seydişehir'den Konya'ya giden yolcu minibüsü, Çavuş Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.


        Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


        Yangın söndürme çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Seydişehir-Konya kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yol, jandarma kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.

