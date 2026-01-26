Seydişehir'de halindeki yolcu minibüsü yandı

Seydişehir-Konya kara yolunda seyir halinde yanan yolcu minibüsü kulanılamaz hale geldi.





Seydişehir'den Konya'ya giden yolcu minibüsü, Çavuş Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.





Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Yangın söndürme çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Seydişehir-Konya kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yol, jandarma kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.



