Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Konya'da

Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.



Abdillahi, Altay'ın Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'daki ofisinde gerçekleştirdiği ziyarette, ikili ilişkilerin güçlenmesi temennisinde bulundu.



Altay da "Cibuti Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Aden Hüseyin Abdillahi'yi belediyemizde misafir etmekten büyük memnuniyet duydum. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, Konya ile Cibuti arasındaki dostane ilişkilerin ve iş birliği imkanlarının güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.



