Konya'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Konya arasında seyir halindeki bir aracı kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.
İl genelinde 2 araç ve 1 adreste yapılan aramada da 32 bin 731 litre kaçak akaryakıta el konuldu.
Başka bir operasyonda ise 2 araç, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda kaçak ürün, 2 kalem tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
