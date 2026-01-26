Habertürk
Habertürk
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 26.01.2026 - 15:01
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Konya arasında seyir halindeki bir aracı kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

        İl genelinde 2 araç ve 1 adreste yapılan aramada da 32 bin 731 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

        Başka bir operasyonda ise 2 araç, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda kaçak ürün, 2 kalem tabanca ve fişekler ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

